نوف طلبت زيادة الدعم إلى ألف ريال وهكذا رد عليها حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن توضيح المعايير التي يتم من خلالها احتساب قيمة الدعم للمستفيدين.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن طلبًا من مواطنة تنشد فيه رفع البدل الشهري المخصص لها من 400 إلى 1000 ريال لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.

وردت خدمة العملاء بالقول : يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.