نيوزيلندا تقيم مراسم تأبين لضحايا هجوم المسجدين

المواطن - متابعة

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم، أن نيوزيلندا سوف تقيم مراسم تأبين لضحايا هجوم مسجدي كرايستشيرش.

وسوف تقام المراسم في منتزه كرايستشيرش هاجلي بالقرب من مسجد النور، يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان المسجد قد شهد مقتل حوالي 50 شخصاً، في مارس الجاري، عندما فتح مسلح النار على رواده. ومن المتوقع حضور قادة أجانب وشخصيات رفيعة بالإضافة إلى شخصيات إسلامية مراسم التأبين.

وقالت أردرن في بيان إن المراسم سوف تقدم فرصة لمواطني كرايستشيرش ونيوزيلندا وجميع المواطنين حول العالم” لكي يتحدوا سويا لتكريم ضحايا الهجوم الإرهابي”.

وقالت عمدة كرايستشيرش لياني دالزيل: إن المراسم تعد وقتاً لكي يتحد الجميع على المستوى المحلي والقومي والدولي.

وأضافت: ”الكراهية لن تجعلنا ننقسم، ولكن الحب سوف يجعلنا نتحد”.

يذكر أنه تم توجيه تهمة القتل لمواطن أسترالي، 28 عاماً، على خلفية الهجوم، ومن المتوقع أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في الخامس من أبريل المقبل.