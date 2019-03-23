هازارد يقترب من ريال مدريد .. وزيدان كلمة السر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي الأول، إيدين هازارد اقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بفضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكدت صحيفة “مترو” البريطانية، أن زيدان نجح في إقناع هازارد بارتداء قميص ريال مدريد في منافسات الموسم الرياضي المقبل، على أن يصبح اللاعب البلجيكي الأعلى أجرًا في صفوف المرينغي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد وافق على الانضمام إلى ريال مدريد بعقد يمتد إلى 5 سنوات، مؤكدة أن المرينغي خصص 98.5 مليون إسترليني لإتمام صفقة النجم البلجيكي.

وأوضحت “مترو”، أن عودة زيدان إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ساهمت في إقناع هازارد بترك نادي تشيلسي الإنجليزي، وخوض تجربة جديدة مع المرينغي.

ويضغط ريال مدريد على جزئية أن تشيلسي مضطر لبيع النجم البلجيكي هازارد في الصيف المقبل، قبل أن يرحل مجانًا في الموسم التالي بعدما رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد.