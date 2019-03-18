هازارد يُحدد وجهته المقبلة ويصدم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إسبانية: إن النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، قرر الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن هازارد كان أظهر رغبته في أكثر من مناسبة حول الانتقال لفريق ريال مدريد، وزادت الرغبة بقوة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب نادي ريال مدريد خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن هازارد قرر الرحيل إلى ريال مدريد في صفوف 2019 ولا يزال ينتظر تحديد سعره من قبل تشيلسي للسماح له بالرحيل.

ويريد تشيلسي الحصول على مبلغ مالي قدره 100 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد في صيف 2019.

ويذكر أن تقارير صحفية إنجليزية كانت ذكرت أن نادي تشيلسي قد لا يفكر في بيع هازارد في الصيف المقبل، خاصة أن البلوز لن يتمكن من التعاقد مع بديله؛ وذلك بسبب العقوبة المُوقعة عليه من قبل الفيفا بعدم إجراء أي تعاقدات بداية من صيف 2019 وحتى شتاء 2020.

ويلعب هازارد مع نادي تشيلسي منذ عام 2013 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.