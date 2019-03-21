هتان باهبري : جماهيرنا لا تحتاج إلى دعوة

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هتان باهبري على أهمية مباراة أُحد المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جماهير الزعيم لا تحتاج إلى دعوة لمساندة اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أُحد، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال هتان باهبري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال وأُحد الذي عُقد، اليوم الخميس: “نخوض مباراة هامة ضمن المباريات الهامة التي نلعبها خلال الفترة الحالية”.

وتابع نجم نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “ندخل مواجهة أُحد وكامل تركيزنا لتحقيق النقاط الثلاث وتوسيع الفارق.. نتعامل مع كل مباراة نخوضها بالشكل المطلوب حتى نُحقق أهدافنا”.

واختتم هتان باهبري تصريحاته قائلًا: “سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد جماهيرنا التي لا تحتاج إلى دعوة”.

وقبل مباراة الهلال وأُحد المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.