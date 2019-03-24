هتان باهبري يُشعل نيران الغضب.. هل تُعاقبه لجنة الانضباط؟

المواطن - مروة نبيل

طالبت الجماهير، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بضرورة معاقبة هتان باهبري بعد أحداث مباراة الهلال ضد أُحد البارحة.

وتداول رواد “تويتر”، لقطة تظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هتان باهبري وهو يدهس قدم لاعب أُحد خلال إحدى الكرات، وطالبوا لجنة الانضباط والأخلاق بالتدخل ومعاقبته.

وقال حساب يحمل اسم “جوستافو”: “احتجاج إدارة الهلال تشكيك إعلامهم بخليل جلال كل هذه الأحداث الهدف منها تشتيت لجنة الانضباط عن دعس هتان باهبري وتهجم البريك.. يجب إيقاع أشد العقوبات بشكل عاجل”.

وكتب “أبو تركي”: “اللاعب هتان باهبري بالدور الأول مع الشباب وقف مباراتين بنفس هالتدخل! نشوف يطبق النظام عليه ويتم إيقافه بعد هالتدخل وإلا التيشيرت يختلف”.

وعلق “مازن”، على لقطة هتان باهبري المثيرة للجدل قائلًا: “لجنة الانضباط راح توقف هتان باهبري ولا ما يشوفون اللقطات ذي مثلنا تدخل صريح على المفصل”.

ومن جانبه، علق الكاتب عبدالله بن زنان قائلًا: “ننتظر تعليق لجنة الانضباط على ما حدث من اللاعب هتان باهبري، وأيضًا ما حدث في ممر اللاعبين، وما حدث من الجماهير؛ هل تتحرك لجنة الانضباط كما تحركت ضد النصر بـ22 قرارًا؟!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ننتظر الإنصاف وعدالة المنافسة: ما حدث من اللاعب هتان باهبري ما حدث من بعض اللاعبين الشهراني وجحفلي والبريك والإداريين في ممر غرف اللاعبين ما حدث من الجماهير من قذف مياه وأحذية في منظر غير حضاري”.