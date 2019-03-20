هدافو العالم 2019.. حمدالله يُزلزل عرش ميسي وينتزع الصدارة

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبد الرزاق حمدالله تحطيم الأرقام القياسية سواء في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو على مستوى دوريات كرة القدم العالمية، بعدما انتزع صدارة الهدافين لعام 2019.

ويُقدم عبد الرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، ونجح في تسجيل 21 هدفًا خلال 12 مباراة في منافسات عام 2019، ليتفوق على نجوم العالم، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينفرد عبد الرزاق حمدالله بصدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدفًا، كما أنه أول لاعب في تاريخ المسابقة يُسجل رباعية مرتين خلال موسم واحد.

وأشاد موقع “سوفا سكور” المتخصص في تقييم الدوريات والمسابقات الكروية العالمية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بإمكانيات عبد الرزاق حمدالله هذا العام، مؤكدًا أن احتلال نجم النصر لصدارة الهدافين مفاجأة كبرى.

وأشار “سوفا سكور”، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن قائمة هدافي العالم في 2019 جميعها معتادة ومألوفة على الجماهير باستثناء اسم واحد فقط، وهو الذي يقود القائمة بأكملها، وهو عبد الرزاق حمدالله.

وأوضح موقع الإحصائيات والأرقام الشهير، أن عبد الرزاق حمدالله سجل مع النصر 21 هدفًا بمعدل هدف كل 51 دقيقة، في حين أحرز نجم نادي برشلونة الإسباني، ميسي 18 هدفًا في 17 لقاء.

ويحتل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المركز الثالث في قائمة هدافي العالم عام 2019 برصيد 15 هدفًا خلال 16 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحل نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي الأول، كيليان مبابي المركز الرابع برصيد 14 هدفًا في 15 مباراة، ثم مواطنه وسام بن يدر المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني بنفس عدد الأهداف خلال 19 لقاء.