هدايا لـ #الأهلي و #الهلال في الجولة الأولى بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

ستظل الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم هي الأجمل لفريقي الهلال والأهلي، حيث نجح كل منهما في تحقيق مبتغاه وحصد النقاط الثلاث.

وتمكن الهلال من الفوز على نادي العين الإماراتي بهدف دون رد سجله النجم الموهوب محمد الشلهوب، في مباراة كانت أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، لينجح الهلال في فك عقدة ملعب العين في بطولة دوري أبطال آسيا بعد مرور 7 مباريات خسر الهلال في خمس مباريات وتعادل في واحدة وفاز في لقاء.

جولة لن تُنسى

كما أن الجولة الأولى أرسلت هديتها أيضًا لفريق النادي الأهلي والذي نجح في الفوز على فريق السد القطري بالأمس بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما النجم السوري عمر السومة في الدقيقتين الـ32 و الـ75 من عمر المباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الأول له على حساب نادي السد بعد خمس مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا بين الفريقين، فاز السد في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وكذلك قدم نادي الاتحاد انطلاقة قوية في بطولة دوري أبطال آسيا بفوز كبير وكاسح على نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وخسر نادي النصر في افتتح مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا من نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فابيو ليما من ركلة جزاء.