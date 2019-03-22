هدف الدوسري في #الاتحاد يكتسح استفتاء الأفضل بـ الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبد العزيز الدوسري على جائزة أفضل هدف في تاريخ منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وطرح حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء جماهيريًا لاختيار أفضل هدف في تاريخ البطولة القارية، بمسماها الجديد الذي انطلق عام 2003.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هدف عبد العزيز الدوسري في شباك الاتحاد في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2011، وهدف لاعب بوريرام يونايتد التايلاندي، تيراثون بونماثوني في شباك غامبا أوساكا الياباني عام 2013.

وجاء هدف عبد العزيز الدوسري بشكل مميز للغاية، حيث راوغ أكثر من لاعب في صفوف الاتحاد قبل أن يُطلق تسديدة قوية هزت الشباك.

وتُشير نتيجة الاستفتاء عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي إلى تقدم عبد العزيز الدوسري، حيث حصل على 9 آلاف و188 صوتا بنسبة وصلت لـ 93% بعد 3 ساعات على طرح الاستفتاء، مقابل 741 صوتا للاعب الفريق التايلاندي.

المواجهة الثالثة 3️⃣! أصبحنا تقريبًا في منتصف طريق السباق لجائزة أفضل هدف في تاريخ #دوري_أبطال_آسيا 🌟.@azizd_11 يُفتِن الجميع بهذا الهدف 😍!

ونجم بوريرام يونايتد السابق ثيراثون بونماتان يسجل من كرة مستحيلة 😱! ــ صوت الآن 👈🏻 : https://t.co/v8qWg6JKRC pic.twitter.com/yFctgMur4z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 22, 2019