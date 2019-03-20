هدف السواط المارادوني يُنافس على جائزة الأفضل في تاريخ الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عبد المجيد السواط على جائزة أفضل هدف في تاريخ منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وطرح حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء جماهيريا لاختيار أفضل هدف في تاريخ البطولة القارية، بمسماها الجديد الذي انطلق عام 2003.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هدف عبد المجيد السواط في شباك لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا 2017، وهدف لاعب نادي الاستقلال، الإيراني أندرانيك تيموريان في مباراة بوريرام يونايتد عام 2013.

وتُشير نتيجة الاستفتاء عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي إلى تقدم اللاعب الإيراني، حيث حصل على 26 ألفا و32 صوتًا بنسبة وصلت لـ 86%، مقابل 4 آلاف و194 صوتا أي 14%.

وسجل عبد المجيد السواط هدفًا مارادونيًا في شباك الفريق الأوزبكي، حيث استلم الكرة في منتصف الملعب؛ وانطلق بسرعة كبيرة وراوغ اللاعبين، قبل أن يهز شباك لوكوموتيف طشقند، في المباراة التي انتهت بالتعادل برباعية لكل فريق.

وجاء هدف تيموريان ضد بوريرام يونايتد التايلاندي في الوقت القاتل من المباراة، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، حيث استلم لاعب الاستقلال الكرة من منتصف الملعب وراوغ اللاعبين ثم أطلق تسديدة صاروخية هزت الشباك.