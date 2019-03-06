هدف الشلهوب قد يكون مفتاح تتويج #الهلال بالبطولة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

نال هدف الشلهوب في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إشادة واسعة سواء بين الإعلاميين أو اللاعبين أول الجماهير التي أشادت بأداء قائد الهلال في المباراة الآسيوية.

وقاد هدف الشلهوب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على نظيره العين الإماراتي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وانهالت الإشادة على هدف الشلهوب في العين من زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولاعبي المنافس أيضًا، حيث أثنى لاعبو الفريق الإماراتي على قائد الزعيم الذي يتألق هو في الـ38 من عمره.

وجاء هدف الشلهوب في شباك العين الإماراتي من تسديدة قوية في الدقيقة 65، ليحتفل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على طريقة البرازيلي بيبيتو، حيث قام بهز يديه احتفالًا بقدوم مولوده بندر قبل ساعات من المباراة.

ويُعتبر هدف الشلهوب في مباراة الهلال والعين الإماراتي، من أول محاولة تسديد لقائد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في اللقاء، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، التي وصفته بـ”القناص”.

وضج موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدات الإشادة على هدف الشلهوب في مباراة الهلال والعين الإماراتي، خاصة أنه منح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم فوزًا غائبًا على الفريق البنفسجي في الإمارات منذ دوري أبطال آسيا 2003.

وبعد هدف الشلهوب الهام في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، حصل قائد الهلال على لقب أفضل لاعب في المباراة، ما يمنحه دافعًا قويًّا على مواصلة التألق في دوري أبطال آسيا 2019.

وأبدت الجماهير ثقتها الكبيرة، بعد البداية القوية لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2019 بالفوز على العين الإماراتي على أرضه ووسط جمهوره، ليُمني محبي الزعيم النفس بأن يكون هدف الشلهوب مفتاح التتويج باللقب القاري.

وحصل الشلهوب على لقب دوري أبطال آسيا عام 2000، ويحلم بالتتويج مرة أخرى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل اعتزال اللعب.