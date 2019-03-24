هدف الهلال الملغى يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار هدف الهلال الملغى في مباراة أُحد البارحة حالة من الجدل بين الإعلاميين والجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وانتهت مباراة الزعيم ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي، وجاء هدف الهلال الملغى في الدقيقة 91 عن طريق الإسباني جوناثان سوريانو.

واحتفلت جماهير الزعيم في مدرجات استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بهز سوريانو للشباك، قبل أن يُقرر حكم المباراة عدم احتسابه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “VAR”، ليستاء الجمهور بسبب هدف الهلال الملغى ضد أُحد.

وأنهى المحلل والخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد الجدل المثال حول هدف الهلال الملغى ضد أُحد، وأكد لبرنامج الوقت الأصلي أن هذا القرار صحيح، بسبب تجاوز الكرة بالكامل لخط التماس.

وعلى الرغم من إشادة الزيد بقرار الحكم بشأن هدف الهلال الملغى ضد أُحد ومعظم قراراته في مباراة الجولة الـ24، إلا أنه أكد أن الزعيم كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 42، ولكنه استكمل اللعب.

وعلق الصحافي عبدالرحمن أباعود على هدف الهلال الملغى قائلًا: “أن تلغي هدفًا لـ الهلال أمر مقبول لكون الكرة خرجت من الملعب، ولكن لماذا لم يعد الحكم للنظر في ركلة جزاء لهتان ؟ وكذلك هدف الشهراني الملغى؟”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “بعد حضور خليل جلال أصبحنا نشاهد نوعية غريبة من الحكام !!؟ وكذلك فوز منافسه النصر بأخطاء تحكيمية بدائية في آخر المباريات.. أخشى ما أتوقعه”.

وكتب الإعلامي الرياضي خلف ملفي عن هدف الهلال الملغى ضد أُحد: “متابعة دقيقة جدًا من حكام الفيديو VAR في إلغاء هدف سوريانو بعد العودة لجزء من الهجمة بتجاوز الكرة خط التماس حدثًا (فريدًا) في VAR”.

وأضاف خلال تعليقه على هدف الهلال الملغى ضد أُحد قائلًا: “ويسجل ضد الحكم عدم العودة للفيديو في (مسك) هتان وهدف الشهراني بحجة احتكاك قوميز مع العويشير !”.