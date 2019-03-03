هدف :نسعى لتمكين رواد الأعمال والباحثين عن العمل

المواطن- رائد عيد- الرياض

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” الدكتور محمد بن أحمد السديري حرص هدف بالاتفاق مع الشركاء، على وجود الفرص الوظيفية المتنوعة، وتحديد البرامج التدريبية الملائمة لسوق العمل، مشيراً إلى دور الصندوق في رسم الطريق الصحيح للطلاب والطالبات كي يحددوا مساراتهم المهنية، وتقديم الدعم لأصحاب العمل.

وقال السديري: حرصنا أيضاً على أن نتحاور في جلسات رئيسية وورش عمل وندوات حول كل ما يحقق الفائدة لأبنائنا وبناتنا، وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة التي تزيد من عطائهم وإنتاجيتهم، وفق منهجية علمية يقوم عليها مختصون في الموارد البشرية وبناء القدرات والمهارات وبلغ عددهم 63 مختصا.

وأردف: لقد عزمنا مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، أن يخرج الملتقى بفوائد عديدة تنعكس على بلادنا وعلى اقتصادنا الوطني وعلى مجتمعنا وأبنائه.

من جهة أخرى قال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان في جلسة حوارية على هامش الملتقى بعنوان استشراف اتجاهات التوظيف في رؤية المملكة ٢٠٣٠، إن الوظائف التقليدية ستختفي خلال أربع سنوات قادمة بسبب الثورة الصناعية في العالم، مشيراً إلى أنها تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.

وأوضح مدير بنك التنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الراشد أن الأعمال التقليدية في العالم مهددة بالانقراض بسبب التقنيات الحديثة، مشيراً إلى شركات النقل الناشئة في الفترة الأخيرة وإلغائها.

من جانبه قال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح إن السعودية استطاعت القضاء على التستر التجاري وعملنا على توطين وظائف متعددة، مشيراً إلى توطين سيارات الأجرة وتأمين ٥٠٠ ألف وظيفة بشكل دائم ومؤقت، مبيناً حرص الهيئة على توفير وظائف في سيارات النقل العام.