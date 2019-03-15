هديل متولي أول عضو تحكيم سعودية في مسابقة ملكة جمال العالم missEco International

المواطن - الرياض

تفاجأ المتابعون والمهتمون بمسابقات ملكات الجمال، بإدراج اسم الدكتورة هديل متولي، طبيبة التجميل السعودية، ضمن أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة متخصصة لملكات الجمال في العالم “ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 Miss Eco International”، والتي شاركت فيها 65 ملكة جمال من جميع دول العالم، مساء أمس الخميس.

وحضر حفل افتتاح مسابقة 2019 Miss Eco International، الذي تنظمه شركة H.N ميديا سيتي إحدى كيانات المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، بالمشاركة مع شركة غيكو سباير، نجوم المجتمع المصري من فنانين ورياضيين ورجال أعمال، منهم الفنانة الكبيرة ليلى علوي، والفنان فراس السعيد، والفنان تامر فرج، والمطرب رامي صبري.

وعبرت الدكتورة هديل متولي عن امتنانها للدكتور عماد الساعي الشريك الإستراتيجي لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة missEco لمنحها فرصة التواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم ومنحها مسؤولية تثقيف المتسابقات على آلية الحفاظ على الجمال الطبيعي دون اللجوء للحل الجراحي.

وأضافت الدكتورة هديل متولي أنها سعيدة جدًّا بالمشاركة في هذا الحدث العالمي.

ومسابقة Miss Eco تشارك فيها 65 ملكة جمال من دول العالم، وتعرض كل متسابقة ثقافة وتقاليد شعبها من خلال ارتداء الزى القومي، حيث فازت في نهاية الحفل 10 متسابقات، ليتنافسن على تاج ملكة جمال العالم Miss Eco.

وصعد للمرحلة المقبلة من المسابقة 10 متسابقات من دولة الفلبين وتايلاند وماليزيا وبرجواي وإندونيسيا والإكوادور وإسبانيا وأوكرانيا.