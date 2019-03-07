هذا المشروب يخفّف متاعب مرض التصلّب المتعدد

المواطن - متابعة

قالت نتائج أبحاث جديدة إن تناول مريض التصلّب المتعدد للكاكاو يومياً لمدة 6 أسابيع يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإحساس بالتعب الذي يعتبر من الأعراض الرئيسية للمرض.

ويصيب مرض التصلّب المتعدد خلايا عصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى تنميل وخدر، وصعوبة في الكلام والتركيز، وألم مزمن، وضعف في توافق العضلات، وإحساس شديد بالتعب.

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة في “جورنال أوف نيورولوجي”، وقالت إن 9 من كل 10 مصابين بالتصلّب العصبي المتعدد لديهم إحساس شديد بالتعب، وهو من الأعراض صعبة العلاج، لكن تبين أن جرعة يومية من الشوكولا الداكنة تزن 45 غراماً تخفّف هذا التعب.

وتعتبر الشوكولا أو الكاكاو داكناً عندما تبلغ نسبة الكاكاو بين 70 و85 بالمائة.

وأجريت الدراسة في مركز أوكسفورد بروكس للعلوم الصحية ببريطانيا، وأظهرت أن الكاكاو يفيد مرضى التصلّب المتعدد في تخفيف الإحساس بالتعب الشديد.