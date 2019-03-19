هذه أرخص وأغلى البلدان من حيث تكلفة المعيشة على مستوى العالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة المدن الأغلى من حيث المعيشة على مستوى العالم، فيما جاءت باريس في المركز الثاني والأول أوروبيًا، وجاءت هونغ كونغ بالمرتبة الثالثة، لتشترك المدن الثلاث في المركز الأول.

وحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإنها المرة الأولى التي تشترك فيها ثلاث مدن في المرتبة الأولى خلال تاريخ 30 عامًا من المسح السنوي لوحدة الإيكونوميست، والذي يقارن الأسعار في 133 مدينة على مستوى العالم.

وحلّت مدينة زيورخ بسويسرا في المركز الرابع، ثم جاءت أوساكا اليابانية بالمرتبة الخامسة، متفوقة على سيول عاصمة كوريا الجنوبية التي جاءت في المركز السابع.

وفيما يتعلق بأرخص المدن من حيث تكلفة المعيشة، جاءت كاراكاس عاصمة فنزويلا في المركز الأول، يليها دمشق بسوريا، وضمت قائمة المدن الأرخص على مستوى العالم، لاجوس النيجيرية وبوينس آيريس بالأرجنتين ونيودلهي في الهند.

واعتمد التصنيف على مقارنة بعض التكاليف اليومية والدورية في تلك المدن، مثل فنجان القهوة أو سعر قص الشعر وغيرها من الأمور المعيشية التي قد تُعطي مؤشرًا لأسعار وتكلفة السلع والخدمات داخل البلاد بشكل واضح.

وتتحدد أسعار تلك السلع والخدمات وفقًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادها، خاصة إذا كانت من المستوردين الرئيسيين لعدد كبير من السلع أو الخدمات.