هذه العقوبة تنتظر ياسر الشهراني

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب ياسر الشهراني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى الطرد في مباراة الفيصلي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حكم لقاء الهلال والفيصلي لجأ إلى تقنية الـVAR ليطرد اللاعب ياسر الشهراني بعد أن أثبتت الإعادة التلفزيونية ضرب ياسر الشهراني بعنف لأحد لاعبي الفيصلي.

وكشف القانوني أحمد الأمير عن العقوبة المنتظرة على ياسر الشهراني فقال: التدخل كان على منافس أثناء التنافس على الكرة وعلى مستوى الأقدام وهذا يُصنف كلعب عنيف، لذلك سوف تُطبق المادة 2/1/48 على الشهراني وراح يُوقف مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي وغرامة مالية 10 آلاف ريال.

ويذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت أوقفت البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال، بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي الباطن خلال لقاء الفريقين في بطولة الدوري.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

سيواجه نادي الهلال في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري فريق الوحدة، حيث تُقام المباراة في الثامن من مارس الجاري.