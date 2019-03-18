هذه متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير.. الطماطم انخفضت وارتفعت الحلاقة

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير 2019 مقارنةً بشهر يناير الذي سبقه، حيث سلطت الضوء على أبرز السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع، والأخرى التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال هذا الشهر.

وبحسب التقرير، هناك 5 فئات من السلع والخدمات وهي السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية، حيث جاءت سلع: قرع عسلي، هيل هندي، شمام محلي، ملفوف أبيض، زيتون أسود إسباني، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعًا.

أما أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.. فكانت: طماطم محلي، كوسة محلي، طماطم مستورد، خس محلي، عنب محلي.

وبالنسبة إلى السلع غير الغذائية فسجلت: عقال سوري، فحم، حفائظ أطفال محلية “بامبرز”، دواء غسيل مبيض ملابس “كلوركس”، ثوب صيفي رجالي “الأصيل”، النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضًا فكانت (فانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، عباءة نسائية، سروال طويل رجالي “الأصيل”، مناديل ورق محلي “فاين”، سجائر مالبورو).

وسجلت أعلى نسبة ارتفاع في الخدمات: شقة مفروشة، كشف طبيب أطفال، كشف طبيب عام، تكلفة طبخ الذبيحة، كشف طبيب أسنان، وفي المقابل كانت الأكثر انخفاضًا هي: نفقات الحفلات والزواج، إقامة بالفنادق، خياطة النساء والبنات، حلاقة الرجال والأولاد، إصلاح سيارة “ميكانيكا”.