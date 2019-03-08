هزة أرضية تضرب منشأة نووية كورية

المواطن - متابعة

سجلت هزة أرضية في كوريا الشمالية، ظهر يوم الخميس، حسبما قال عدد من خبراء الأرصاد في كوريا الجنوبية، وسط مخاوف من أن يكون الزلزال ناجما عن استئناف بيونغ يانغ لأنشطتها النووية والصاروخية.

وبحسب ما نقلت صحيفة كوريان تايمز” فإن شدة الهزة الأرضية الناجمة عن نشاط اصطناعي، وصلت إلى 2.1، في بلدة بيونغانغ القريبة من المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية، وأضافت أن مركز الزلزال قريب من سطح الأرض.

في غضون ذلك، كشف موقع “نورث 38” المختص في شؤون البلد الشيوعي المعزول، أن صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية التجارية، في 6 مارس الجاري، تشير إلى أن موقع إطلاق كوري شمالي عاد على ما يبدو إلى “الوضع التشغيلي الطبيعي” بعد عمليات إنشاء سريعة لإعادة بناء منصة إطلاق وحامل لاختبار محركات الصواريخ.