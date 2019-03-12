هطول أمطار رعدية على 3 مناطق حتى المساء

هطول أمطار رعدية على 3 مناطق حتى المساء

2019/03/12
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدمًا على 3 مناطق، يفيد بهطول أمطار رعدية.

وأوضحت الهيئة أن كل من منطقة عسير، الباحة، جازان، ومكة المكرمة، ستشهد هطولًا للأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، قد تُصحب بزخات البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة في تنبيهها إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح الشرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة ، المدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).



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