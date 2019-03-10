هكذا نعى الأردنيون سعد الدين عطية

المواطن - متابعة

نعى العديد من الأردنيين الفنان سعد الدين عطية الذي وافته المنية أمس إثر وعكة صحية ألمت به.

وتبارى الأردنيون في رثاء سعد الدين عطية وتعداد مناقبه والثناء على خصاله الحميدة وكيف كان يهتم بكل فناني الأردن ويتابعهم في الأفراح والأتراح.

أسامه الطراونة قال : كان الفنان سعد الدين عطية عبارة عن دينامو لأخبار الفنانين الأردنيين ومناسباتهم ونشاطاتهم ..

أعياد ميلادهم ،أفراحهم وأحزانهم .. كان سعد الدين عطية هو مصدرها الأول.. على الفيسبوك ..في منشور يومي ينشر في الفجر .. اليوم توفي ورحل الخلوق إلى جوار ربه .. الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة”.

أما أسامة السعيد فنشر صورة سعد الدين عطية ونعاه بكلمات قصيرة جاء فيها : وداعًا يا جميل الروح.

بدورها قالت منى :” أحس أني حزينة على وفاة الممثل سعد الدين عطية مع العلم أني ما أعرفه وأول مرة أشوفه”

أما الفنان ساري الأسعد فقال :” رحل سعد المحبة .. بمزيد الحزن والأسى أنعي الزميل والأخ والحبيب سعد الدين عطية الذي وافته المنية صباح هذا أمس سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون مع السلامة يا سعد”.

والمعروف أن سعد الدين عطية هو ممثل أردني ولد عام 1957 ويعتبر من مؤسسي الحركة المسرحية في الأردن عام 1974 ، فهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك في الكثير من الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية.

قدم عشرات المسلسلات والمسرحيات، خاصة ذات الطابع الاجتماعي والريفي، وتنوعت أدواره ما بين الكوميديا والتراجيديا.