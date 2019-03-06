هل أخطأ مدرب #النصر في اختيار أجانب البطولة الآسيوية؟

المواطن - طارق سعد

ألقت خسارة النصر في دوري أبطال آسيا ضد الوصل الإماراتي، بظلالها على أنصار ومتابعي العالمي، موجهين نقداً حاداً على المستوى الذي ظهر به اللاعبون ضد الوصل، في انطلاقة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019.

وظل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، في مرمى غضب النصراويين منذ الخسارة من الوصل، احتجاجاً على غياب هوية الفريق داخل الملعب، بالإضافة لخياراته في الرباعي الأجنبي الذي قرر خوضه للبطولة وهم: الحارس الأسترالي برادلي جونز والبرازيليان مايكون وجوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ونال غياب المغربي نور الدين امرابط والنيجيري أحمد موسى عن دخول أحدهما لقائمة فيتوريا الآسيوية، كثيراً من الاستهجان والاحتجاج في الشارع الأصفر، رغم تبريرات فيتوريا الصحفية عن جدوى استدعائه للمدافع مايكون والحرص على تقوية كافة خطوط العالمي في مسيرته الآسيوية.

ورأى نقاد وفنيون أن النصر لم يعمل جيداً في فترة الانتقالات الشتوية لخوض البطولة الآسيوية، معتبرين أن خانة اللاعب الآسيوي لم يستغلها النصر في جلب لاعب يفيد الفريق على أرض الملعب بدلاً من قصرها على خانة حارس المرمى، خاصة وأن فترة الانتقالات تزامنت مع كأس أمم آسيا الأخيرة في الإمارات، والتي نجح فيها الهلال باستقطاب المدافع الأسترالي ديجينيك، الذي تم قيده لاحقاً في قائمة الهلال الآسيوية.

وغاب البرازيلي مايكون بيريرا للإصابة عن مباراة الوصل، ومن المنتظر أن يمتد غيابه للمباراة التالية ضد ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات والتي سُتقام في الرياض الاثنين المقبل.