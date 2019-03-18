هل إضافة المواليد لـ حساب المواطن يستلزم تحديث بيانات الأحوال المدنية؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة؛ لتتم إضافته بعد ذلك ضمن التابعين في البرنامج.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: سلام عليكم.. حبيت أسأل أنا عندي ولد ولسا ما أضفته لكرت العائلة هل أقدر أضيفه لحساب المواطن من دون سجل مدني له؟ وشكراً”.

ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “وعليكم السلام ، لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك.

تطبيق جديد على الهواتف الذكية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أطلق بالأمس تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

مميزات تطبيق حساب المواطن

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .