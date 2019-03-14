هل التنفس من الفم يشكل خطرا على الصحة؟

المواطن - متابعة

يعاني البعض من مشكلة انسداد في الأنف خلال النوم، مما يضطرهم إلى التنفس من خلال الفم، ويؤدي ذلك إلى جفاف في الحلق ومضاعفات صحية أخرى غير مرغوبة.

وعلى الرغم من أن عادة التنفس من الفم قد تبدو غير مؤذية للكثيرين، إلا أن الخبراء ينصحون بمحاولة التخلص منها، والعودة إلى التنفس الطبيعي عبر الأنف.

ويقول خبير النوم بيل فيش في حوار مع موقع “إليت ديلي الأمريكي” “البشر غير مصممين للتنفس عبر الفم، والأنف يعمل كمرشح ضد أي نوع من البكتيريا التي نتنفسها، في حين أن الفم لا يقوم بأية عمليات تصفية، وبالتالي نحصل فقط على أكسجين عالي الجودة عند التنفس عبر الأنف”.

وهناك في الواقع مخاطر أخرى غير جودة النوم للتنفس عبر الفم، حيث يقول الدكتور مارك بورهن “إن التنفس عن طريق الفم طوال الليل يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كاملة من مشاكل الصحة البدنية، بما في ذلك جفاف الفم، ونخور الأسنان وسوء التنفس، واضطرابات في الدماغ”.

ويضيف بورهن “أنت بحاجة إلى التنفس عبر الأنف لإنتاج أكسيد النيتريك الأمثل خلال الليل، وهي المادة المغذية التي يستخدمها جسمك للشفاء أثناء النوم”.

وإلى جانب المخاطر السابقة، يرتبط التنفس من الفم أثناء النوم أحيانًا بمشاكل صحية أكثر خطورة، ووفقاً للدكتور بورهين، إذا كنت تنام بهذه الطريقة بشكل منتظم، فيمكن أن تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية معرفية معينة، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة وضعف المناعة والألم المزمن، على سبيل المثال لا الحصر.