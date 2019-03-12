هل تُعاقب لجنة الانضباط الآسيوية لاعب الدحيل بسبب ديجينيك ؟

المواطن - مروة نبيل

تعرض الأسترالي ميلوس ديجينيك لتدخل عنيف خلال مباراة الهلال ضد الدحيل، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

وقام أحد لاعبي الفريق الضيف بضرب نجم الزعيم ديجينيك بـ”المرفق” بشكل عنيف تحت نظر حكم مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، الأمر الذي أثار غضب الجماهير عبر “تويتر”؛ لتجاهله هذه الوقعة التي كادت أن تتسبب في إصابة اللاعب.

وعلق القانوني والخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير على هذه الواقعة قائلًا: “استنادًا على نص المادة ٤٨/١/٥ من لائحة الانضباط الآسيوية يجب إيقاف مدافع الدحيل مباراتين على الأقل من لجنة الانضباط الآسيوية”.

وتابع أحمد الأمير قائلًا: “نصت م ٧٩/١/١ من لجنة الانضباط الآسيوية أن التدخلات العنيفة التي لم ينتبه لها حكم المباراة تتدخل فيها لجنة الانضباط الآسيوية من تلقاء نفسها”.

وأضاف الخبير القانوني حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ونظرًا لأن الحكم لم ينتبه لضرب مدافع الدحيل للاعب الهلال بالمرفق فيجب عليها إيقاف المدافع مباراتين على الأقل”.

واختتم الأمير تغريداته قائلًا: “إدارة نادي الهلال يجب عليها رفع شكوى حسب نص م ١١٩/١/١٦ للمحافظة على حقوقها وضرورة إيقاف مدافع الدحيل القطري”.

وانتهت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو، علي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 6 نقاط.