هل سيتم تأجيل ديربي #الهلال و #النصر؟ .. المسابقات تُوضح

المواطن - محمد سمعه

نفى عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود نية لتأجيل ديربي الرياض في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين ناديي الهلال والنصر.

وكان عبد الإله مؤمنة تحدث لبرنامج الديوانية على قناة السعودية الرياضية قائلًا: كل مايقال حول مناقشة تأجيل ديربي الهلال والنصر أو وجود نية لفعل هذا الأمر غير صحيح، لم يصلنا أي طلب من الهلال أو من النصر لمناقشة هذا الأمر.

وتابع مؤمنة: الوقت مضغوط للغاية ونعمل على إكمال مباريات الدوري بشفافية ومصداقية كبيرة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الفرق، وكنا نفكر أنه في حال كان هناك اتفاق بين أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد كونها مشاركة آسيويًا، كنا سنؤجل مباريات الجولة الـ23 ونجعلها تُقام في مواعيد مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع تقديم مواعيد مباريات كأس الملك إلى السابع من مارس.

وأضاف مؤمنة: لا يزال هناك تواصل مع هذه الأندية حول هذا الأمر، خاصة أن الموسم مضغوط للغاية ولكن كما قلت هذا الأمر فقط للنقاش وليس لاتخاذ قرار.