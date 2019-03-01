هل قتل حيوان دون عمد عليه كفارة؟.. الشثري يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ سعد الشثري، أمس الخميس كيف يكفر الإنسان عن قتل حيوان دون عمد، وذلك ردًا على سؤال متصلة في برنامج ”يستفتونك” على قناة الرسالة .

ورد الشيخ قائلًا : إذا عادت القطة و أرادوا أن يخرجوها ووقع موت لها دون قصد فلا حرج عليها في ذلك وليس عليها إثم.

ورد الشيخ عن سؤال آخر عن حكم زراعة شجرة كصدقة جارية، قائلًا : إذا كانت الشجرة مثمرة وأثمرت والناس يأكلون منها أو ينتفع بظلها فإنها صدقة ما دامت تعطي ذلك النفع.

وأضاف الشيخ : ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَه صدقَةً، وَلاَ يرْزؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً ” .