هل يستمر #الاتحاد في تفوقه الكاسح ضد الوحدة الإماراتي؟

المواطن - محمد سمعة

يخوض نادي الاتحاد حاليًا مباراة قوية أمام نادي الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تفوق كاسح للاتحاد أمام الوحدة

رقميًا يتفوق نادي الاتحاد في تاريخ مواجهاته مع نادي الوحدة، حيث سبق للعميد الفوز في ثلاثة لقاءات، وكان التعادل حاضرًا في مباراة واحدة، لتكون مباراة اليوم هي المباراة الخامسة التي تجمع بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى نادي الاتحاد لتحقيق الفوز على حساب نادي الوحدة من أجل الحصول على ست نقاط تضمن له صدارة مجموعته الآسيوية بالإضافة إلى الاقتراب من التأهل لدور ثمن النهائي.

وكان نادي الاتحاد أسقط فريق الريان القطري في الجولة الأولى بخماسية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتحسنت نتائج نادي الاتحاد بالفترة الأخيرة بعد قدوم المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا خلفًا للمدرب المقال، الكرواتي سلافين بيليتش.

وحقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي، على حساب فريق الفيحاء بثنائية دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب خوسيه لويس سييرا قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاتحاد والوحدة، إن العميد سيدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في مجموعته الآسيوية.