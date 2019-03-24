هل يضاف رب الأسرة ضمن التابعين في الحاسبة التقديرية؟.. حساب المواطن يوضح

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن ، أنه يتم احتساب استحقاق المستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ضمن مبلغ الدعم التقديري تلقائياً دون إضافته للحاسبة التقديرية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “هل يُحسَب من ضمن اللي لهم دعم أم فقط من يعولهم؛ لأن الحاسبة تظهر بأن رب الأسرة غير داخل في الدعم؟.

وأهلا بك، يتم احتساب استحقاق المستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ضمن مبلغ الدعم التقديري تلقائياً دون إضافته ضمن التابعين عند تعبئة البيانات في الحاسبة التقديرية، نسعد بخدمتك

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

طلبات الاعتراض

وكان حساب المواطن⁩، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا.