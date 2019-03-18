هل يمكن تعديل البيانات من خلال تطبيق حساب المواطن الجديد؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أن التطبيق الجديد الذي تم إطلاقه بالأمس لا يتيح إمكانية التعديل أو الإضافة إنما يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

جاء ذلك رداً على مواطن وجه سؤالاً قال فيه “كيف أعدل بياناتي في التطبيق ؟!! ما في خانة تعديل أو حذف.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال خلالها “حياك الله، لا يمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكنك ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط : http://ca.gov.sa”.

وأعلن برنامج حساب المواطن أمس الأحد عن إطلاق تطبيق جديد للتسهيل على المستفيدين.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تصفح المعلومات وتفاصيل الدفعات عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.

ولتحميل التطبيق لأجهزة الآي أو أس عبر هذا الرابط (هنا)، ولأجهزة الأندرويد من خلال الرابط التالي ( هنا ).

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي الدفعات المصروفة للمواطنين إلى 37.4 مليار ريال من أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية ابتداء من يناير 2018.

وأشار البرنامج إلى أن الذكور يمثلون 93% من أرباب الأسر، فيما يمثل النساء النسبة الباقية 7%، لافتا إلى الرد على اعتراضات عدم الأهلية وقيمة الاستحقاق في مدة 60 يومًا.

وأوضح البرنامج أنه تم إجراء استبيان دوري يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، فيما يمكن تقديم اعتراض مالي في مدة أقصاها 3 أشهر لكل دفعة مالية.. ولفت إلى أن المرأة المهجورة لا يطلب منها رفع مستندات عبر البوابة الإلكترونية، وإنما إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

ووفقًا لبيانات الدفعة العاشرة المصروفة مؤخرًا، تسلم 84% ممن شملهم الدعم 1000 ريال للأسرة.