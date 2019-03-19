هل يمكن تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد؟.. حساب المواطن يُجيب

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أن تقديم الاعتراض يتم من خلال الموقع الإلكتروني وليس التطبيق الجديد للحساب.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على سؤال مستفيد قال فيه: “سلام عليكم؛ أيقونة الاعتراض غير موجودة!!!”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال خلالها: “وعليكم السلام، لا يمكنك تقديم اعتراض من خلال التطبيق ويمكنك ذلك من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa . نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن قد أطلق في وقت سابق تطبيقا للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .