هنا جميع الأوامر الملكية الصادرة اليوم

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 8 أوامر ملكية، بينها 5 أوامر كريمة تخص القطاع التعليمي، اليوم السبت، بهدف ضخ دماء جديدة وترسيخ العمل المؤسساتي المنظم ورفع مستوى الأداء داخل القطاعات المستهدفة.

وتقدم “المواطن” ملخصًا للأوامر الملكية فيما يلي:

المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.