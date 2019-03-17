هنا.. رابط التقديم على 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء في وزارة العدل عبر جدارة

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل في الوزارة بمدينة الرياض، والراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي :

1 باحث شرعي الثامنة للرجال 65 8010 2 باحث قانوني الثامنة للرجال 65 8010 3 باحث تطوير موارد بشرية الثامنة للرجال 13 8010 4 باحث شرعي الثامنة للنساء 35 8010 5 باحث قانوني الثامنة للنساء 35 8010 6 باحث قضايا الثامنة للنساء 10 8010 7 باحث عمليات موارد بشرية الثامنة للنساء 16 8010 8 مطور برامج أول الثامنة للنساء 37 8010

التخصصات المطلوبة للوظائف المدرجة (رجال): (اضغط هنا).

التخصصات المطلوبة للوظائف المدرجة (نساء): (اضغط هنا).

آلية التقديم من قبل (المتقدمين) عبر نظام جدارة :

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي/خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان ) .

2- خريجي/خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان.

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين/المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/07/10هـ الساعة 9:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1440/07/14هـ.

طريقة التقديم عبر نظام جدارة من خلال من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).