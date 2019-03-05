هنا مسودة برنامج توثيق عقود العمل إلكترونيا

المواطن - الرياض

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة برنامج توثيق العقود إلكترونيا، وهي مبادرة تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطاع الخاص ( السعوديين وغير السعوديين ) كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاءت مسودة مشروع القرار الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية كما يلي:

أولاً: اعتماد إطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيا وهي مبادرة تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطاع الخاص من( السعوديين وغير السعوديين ) كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانياً: يجب على المنشآت توثيق عقود العاملين المنضمين حديثا بعد نشر هذا القرار، خلال فترة السماح للتسجيل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

ثالثاً: فيما يخص العاملين المتعاقد معهم قبل نشر هذا القرار فيكون توثيق عقودهم إلزامياً عبر هذا البرنامج وفق التدرج التالي:

حجم المنشآه بناءً على عدد العملين تاريخ بداية الإلزام فترة التدرج بالالتزام ونسب العقود المطلوب توثيقها هجري ميلادي الربع الثاني 2019 الربع الثالث 2019 الربع الرابع 2019 عملاقة (3000عامل فاكثر ) 01/08/1440 هـ 07/04/2019م 30% 70% 100% كبيرة (500-2999 عامل ) 01/09/1440 هـ 06/05/2019م 10% 60% 100% متوسطة (50-499 عامل ) 01/11/1440 هـ 04/07/2019م 10% 60% 100% صغيرة (1-49 عامل) 01/12/1440 هـ 03/08/2019م 10% 100%

رابعاً: على جميع المنشآت إكمال توثيق جميع عقود العمل وفق ما ورد أعلاه قبل انتهاء العام الميلادي 2019.

خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.