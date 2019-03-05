هنا مسودة برنامج توثيق عقود العمل إلكترونيا

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة برنامج توثيق العقود إلكترونيا، وهي مبادرة تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطاع الخاص ( السعوديين وغير السعوديين ) كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاءت مسودة مشروع القرار الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية كما يلي:
أولاً: اعتماد إطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيا وهي مبادرة تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطاع الخاص من( السعوديين وغير السعوديين ) كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ثانياً: يجب على المنشآت توثيق عقود العاملين المنضمين حديثا بعد نشر هذا القرار، خلال فترة السماح للتسجيل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ثالثاً: فيما يخص العاملين المتعاقد معهم قبل نشر هذا القرار فيكون توثيق عقودهم إلزامياً عبر هذا البرنامج وفق التدرج التالي:
|
حجم المنشآه بناءً على عدد العملين
|
تاريخ بداية الإلزام
|
فترة التدرج بالالتزام ونسب العقود المطلوب توثيقها
|
هجري
|
ميلادي
|
الربع الثاني
2019
|
الربع الثالث
2019
|
الربع الرابع
2019
|
عملاقة (3000عامل فاكثر )
|
01/08/1440 هـ
|
07/04/2019م
|
30%
|
70%
|
100%
|
كبيرة (500-2999 عامل )
|
01/09/1440 هـ
|
06/05/2019م
|
10%
|
60%
|
100%
|
متوسطة (50-499 عامل )
|
01/11/1440 هـ
|
04/07/2019م
|
10%
|
60%
|
100%
|
صغيرة (1-49 عامل)
|
01/12/1440 هـ
|
03/08/2019م
|
|
10%
|
100%
رابعاً: على جميع المنشآت إكمال توثيق جميع عقود العمل وفق ما ورد أعلاه قبل انتهاء العام الميلادي 2019.
خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.