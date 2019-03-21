هولندا توجه اتهامات بالقتل لمنفذ هجوم أوترخت

أعلن الادعاء العام الهولندي توجيه عدة اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم أوترخت، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 12 شخصاً قبل أيام.

وقال الادعاء العام الهولندي: إن المشتبه به في هجوم أوترخت لديه أيديولوجية متطرفة وقد تصرف بمفرده.

وألقت السلطات القبض على غوكمان تانيس، وهو تركي الأصل، بعدما فتح النار على ركاب إحدى عربات الترام فقتل 3 وأصاب 9 ولاذ بالفرار ليتم القبض عليه في وقت لاحق.

وعثرت السلطات على رسالة في سيارة منفذ الهجوم أكدت وجود أهداف إرهابية وراء العملية.

ويمتلك غوكمان تانيس سجلاً جنائياً، حيث تمت محاكمة المشتبه به غوكمان تانيس في أوتريخت يوم 4 مارس وسُجل كسجين فيما يتعلق بقضية اغتصاب.