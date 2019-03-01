هيئة البرك تناقش مهارات التعاون البناء لتحقيق مصلحة العمل التوعوي

المولطن - سعيد آل هطلاء - البرك

برعاية محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين الهلالي نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البرك بمنطقة عسير ورشة عمل بعنوان مهارات التعاون البناء في تحقيق مصلحة العمل التوعوي.

وتهدف الورشة لمد جسور التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة وتعزيز البيئة التوعوية، وبحث أوجه التعاون بين كافة الجهات الحكومية في المحافظة بما يسهم في تطوير البيئة التوعوية في ظل الدعم الذي تحظى به الأجهزة الحكومية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله وبما يحقق أهداف رؤية بلادنا 2030 ..

وقد حظيت الورشة بحضور رؤساء ومراكز هيئات تهامة إضافة إلى رؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة وأثريت المحاور بالمناقشة وتبادل الآراء للخروج بتوصيات تساهم في تطوير البيئة التوعوية ويحقق تناغم الأدوار بين الجهات الحكومية ..

من جانبه شارك مدير مكتب التعليم بمحافظة البرك الأستاذ عبدالرحمن أبو زلفة في ورشة العمل حيث تطرق إلى أهمية التوعية ودورها الفعال في المجتمع وأهمية التعاون الذي يخدم المصلحة العامة للعمل ..

وأثنى محافظ البرك على الجهود المبذولة وشدد على أهمية التعاون ومد جسور التواصل فيما يحقق الأهداف المنشودة ويساعد على نمو المحافظة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وفقه الله.

وفي نهاية الورشة سلم سعادة المحافظ شهادات للحضور المشاركين.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن أنشطة وبرامج هيئة البرك التي تسعى إلى تطوير العمل التوعوي وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند .