هيئة الصحفيين السعوديين تعلن توفر وظائف بمقرها في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين توفر وظائف شاغرة بمقرها الرئيسي بالرياض، للعمل بالمسميات التالية (مساعد الأمين العام، مدير تسويق، محرر صحفي لإدارة الموقع، سكرتير)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد الأمين العام.

2- مدير تسويق.

3- محرر صحفي لإدارة الموقع (دوام جزئي).

4- سكرتير.

الشروط العامة:

1- لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضّل في طبيعة التخصص).

2- يفضّل من له خبرة سابقة في المجال.

3- يفضّل من لديه لغة إنجليزية.

4- التفرغ التام للعمل بدوام كامل.

ملاحظة:

– الاستحقاقات المالية خاضعة للمؤهلات والخبرة.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]