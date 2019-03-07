هيئة النقل تمدد فترة استقبال مستندات ملاك حافلات خط البلدة

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة النقل العام لمُلاك الحافلات الأهلية “خط البلدة”، عن تمديد فترة استقبال المستندات والمعلومات اللازمة الخاصة بالمُلاك وحافلاتهم حتى تاريخ 7 شعبان المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ملاك الحافلات الذين سبق وقدموا المعلومات اللازمة عنهم وعن حافلاتهم، عليهم المراجعة حسب الموقع والمواعيد المبلغة لهم هاتفياً لتحديد الخيار المناسب لهم حسب المتاح وذلك قبل يوم 7 رمضان 1440هـ.

يُذكر أن ملاك الحافلات منحوا عدة خيارات هي التعويض عن قيمتها بـ60 ألف ريال وتسليمها للمرور، أو بيعها “تشليح”، أو تصديرها لخارج المملكة، أو تحويلها لحافلة نقل خاص دون أجر، أو الاقتناء كقيمة تاريخية.