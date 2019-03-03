هيئة تطوير المدينة تستعرض إبداعات الفنانات السعوديات في معرض معاً

المواطن - المدينة المنورة

يحتفي مركز المدينة للفنون المعاصرة بأعمال 25 فنانة سعودية كان لهن الأثر البالغ في صناعة المشهد الفني على مستوى المملكة العربية السعودية، من خلال معرض “معاً ” الذي تقيمه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ضمن برنامج المدينة الثقافي في الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية.

ويُقدم المعرض الفني الذي يستمر حتى 12 إبريل المُقبل، مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي خُلّدت في ذاكرة الساحة الفنية والثقافية بالمملكة، ليروي أمام الزوار سيرة الأجيال الفنية المتعاقبة منذ بداية الحراك الفني والثقافي وحتى اليوم خصوصاً في مجال الفنون البصرية والإبداعية والتي جسدتها الأعمال الفنية التي حققت حضوراً في أهم المتاحف والمؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

ويهدف معرض معاً إلى ترسيخ دور المرأة في المجتمع وإبراز دورها في إثراء الساحة الفنية واستعراض إبداعاتهن بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة بالإضافة إلى تمكين المهتمين في الفنون من أبناء وبنات المنطقة من الإطلاع على التمثيل التاريخي الشامل للأدوار الفنية للمرأة، والذي يهيئة المعرض المفتوح أمام الزوار، ويرفع معدلات التفاعل الاجتماعي مع الحراك الفني والثقافي الذي تعيشه المملكة اليوم، ويحتضن المعرض الذي يفتح أبوابة يومياً من الساعة 5:00م إلى 9:00 مساءً أعمالاً فنية للفنانة صفية بن زقر والراحلة منيرة موصلي ،والفنانة فوزية العبداللطيف والفنانة هدى العمر بالإضافة إلى عدد من الفنانات السعوديات المبدعات في مختلف الفنون البصرية، كما يتضمن المعرض إقامة ورش العمل المتخصصة في الفنون التشكيلية الموجهة للأطفال والتي تنظم بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع وتستمر حتى منتصف الشهر المُقبل.

ويُعد مركز المدينة للفنون المعاصرة الذي يعرض هذه الأعمال، أحد المراكز الفنية المتخصصة على مستوى المملكة، والذي أُقيم على مساحة 8200م2 ليعكس جهود الدولة – رعاها الله – في العناية بالثقافة والفنون ، كما يُهيئ المركز بيئة مناسبة تُمّكن الفنانين والفنانات في مختلف مجالات الفنون البصرية من عرض إبداعاتهم ، ويشكل بذلك منصة متكاملة تحتضن مختلف البرامج الثقافية وبرامج الأطفال التعليمية التي تساهم في خلق أجواء تثري الحراك الفني والمجتمعي في منطقة المدينة المنورة.