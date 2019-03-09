واتساب يحظر بعض الحسابات.. ويوضح الأسباب

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

واجه تطبيق التراسل الفوري واتساب المستخدمين لبعض النسخ غير الرسمية من خدماته، بحظر بعضهم مؤقتًا من استخدام التطبيق، كما حذر من إمكانية حذف تواريخ الدردشة بأكملها.

وقد تم توضيح ذلك في قسم الأسئلة الشائعة بموقع واتساب الرسمي على الويب، حيث نصت المعلومات الواردة على أن حظر حساب المستخدم مؤقتًا في حالة استخدام إصدار غير متوافق من واتساب بدلاً من النسخة الرسمية من التطبيق.

وعند مواجهة مثل هذا الموقف، يُنصح المستخدم بتنزيل النسخة الرسمية من تطبيق واتساب لمتابعة استخدامه، كما يجب على المستخدمين أيضًا حفظ سجل الدردشات قبل تنزيل تطبيق واتساب الرسمي.

وشدد التطبيق على ضرورة تجنب استخدام أي منصات بخلاف الرسمية، والتي تضمن إبقاء الرسائل مُشفرة وعدم السماح لأحد بالاطلاع عليها أو معرفة محتوياتها.

وقالت الشركة في بيان “في واتساب، نهتم كثيرًا بالرسائل الخاصة، ونحن متحمسون لتقديم معرف اللمس وبصمة الوجه على هواتف أيفون للمساعدة في منع شخص ما من التقاط هاتفك وقراءة رسائلك”.