واتساب يستعد لطرح ميزة مهمة في هواتف أيفون

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يُجهز تطبيق التراسل الفوري واتساب مجموعة جديدة من الإمكانات والخصائص التي ستظهر في خدماته خلال وقت قريب.

وحسب ما جاء في صحيفة “تايمز ناو”، فإن واتساب يعمل على تجهيز ميزة جديدة تتضمن أداة بحث متطورة، والتي سوف تكون من بين العديد من الخصائص التي سيراهن عليها بشكل رئيسي في الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن تصدر تلك الأداة بشكل مبدئي في النسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق لهواتف أيفون التابعة لشركة أبل، والتي تعمل بأنظمة تشغيل iOS الشهيرة.

وفقًا لتقرير وايبا إنفو، المعني باختبار تقنيات واتساب الجديدة، ستسمح ميزة البحث المتقدم في واتساب للمستخدمين بالبحث في أنواع متعددة من الرسائل ضمن التطبيق الخاص بهم.

ومن المتوقع أن يتم دعم الأداة البحثية الجديدة في واتساب بعدد من الأدوات الخاصة، والتي ستمكنهم أيضًا من البحث باستخدام فلاتر مثل الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والروابط وحتى الملفات الصوتية.

ومن شأن تلك التقنية الجديدة أن تضمن للمستخدمين تسهيل مهام بحثهم وإيجاد الملفات التي مضى وقت طويل على إرسالها أو استقبالها من مُرسلين آخرين.