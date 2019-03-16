واتساب يطلق ميزة جديدة لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة لمكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات، وهي تمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لحملة بدأتها في شهر يناير الماضي مع جعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط.

وتختبر الخدمة في الوقت الحالي ميزة جديدة باسم “ابحث عن الصورة”، وهو خيار جديد يسمح للمستخدمين بالبحث عن الصور بواسطة محرك البحث غوغل.

وبرفع الصور إلى جوجل، ثم البحث عنها، فإنه سيكون بالإمكان معرفة أصل الصورة، وتعتبر هذه الميزة مفيدةً للغاية لأنها يمكن أن تساعدنا على فهم ما إذا كانت الأخبار مزيفة عندما تتلقى صورة، يمكنك محاولة البحث عنها على الويب باستخدام هذه الميزة، حتى تتمكن من اكتشاف ما إذا كانت قراءة معلومات مزيفة على الويب المتعلقة بتلك الصورة”.