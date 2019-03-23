واتساب يطلق ميزة جديدة

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.

وأشار إلى أن إحدى الميزات الجديدة تدعى ”المعلومة حول إعادة الإرسال”، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.

كما انحصرت الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من 4 مرات.

وتساعد هذه الميزات المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مراراً، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.