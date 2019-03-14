واجهت الطرد أو التستر.. فتاة بملابس غير محتشمة تثير أزمة على متن طائرة

المواطن - متابعة

أجبرت شركة طيران إحدى المسافرات على التستر بعدما صعدت إلى الطائرة وهي ترتدي سروالاً مرتفع الخصر وقميصاً قصيراً.

وهدد طاقم الطائرة التابعة لشركة توماس كوك، الشابة التي تبلغ الـ21 من عمرها، بطردها من الطائرة بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة” لكن الشركة اعتذرت من الراكبة في وقت لاحق.

وعبر موقع تويتر نشرت إيميلي أوكونر قصتها مؤكدة ان ماحدث معها هو أمر غير لائق ما دفع الشركة إلى الاعتذار عن هذا الخطأ.

وقالت، الراكبة التي كانت تسافر من مطار برمنغهام في المملكة المتحدة بتاريخ 2 مارس، إن طاقم الطائرة قال لها إن ملابسها مسيئة وغير لائقة.

وتابعت : كنت مسافرة من برمنغهام إلى تينريفي، عندما قالت لي شركة طيران توماس كوك، أنهم سيخرجونني من الطائرة إن لم أغطِّ نفسي لأنني كنت أتسبب بإساءة للآخرين وكنت غير لائقة”، مضيفة: “أحاط بي 4 من طاقم الطائرة لإحضار أمتعتي وإخراجي من الطائرة”

وقامت قريبة أوكونر، التي كانت تجلس بمقدمة الطائرة، بإعطائها سترة لارتدائها، كما أن الطاقم لم يتركها حتى ارتدت ملابس أخرى.

وتنص سياسة الملابس الخاصة في شركة الطيران، على أنه لن يُسمح للمسافرين الذين يرتدون ملابس غير مناسبة بما في ذلك الملابس ذات الشعارات أو الصور المسيئة بالسفر إذا لم يقوموا بتغيير ملابسهم، كما تنص على أنه يجب على الركاب ارتداء الأحذية أثناء وجودهم على متن الطائرة.