واعد يمول 114 منشأة في قطاعات مختلفة بأكثر من 112 مليون دولار

المواطن - واس

عقدت غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز أرامكو لريادة الأعمال اليوم، ورشة عمل توعوية عن برنامج (واعد) ، بحضور مدير إدارة القروض في المركز مازن بن عبدالله الأصنج، وذلك في المقر الرئيس للغرفة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بدور البرنامج في دعم وتطوير المحتوى المحلي، وتمكين رواد الأعمال من تأسيس وتوسيع منشآتهم عبر برامج تمويلية وتدريبية متنوعة.

وبين أن برامج دعم وتحفيز ريادة الأعمال تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، حيث وضعتها على رأس مُستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي مثلّت نقطة انطلاق جديدة في تنمية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، وشجعت على تدشين ودعم البرامج على أنواعها، مشيرًا إلى أن برنامج (واعد)، الذي أطلقته شركة أرامكو لأكثر من ثماني سنوات بهدف تشجيع روح المبادرة لدى الأفراد ودعم المستثمرين المحليين، يأتي انسجامًا مع خياراتنا الوطنية نحو اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة، ويعتمد على الابتكار والتقنية، مشيراً إلى أن غرفة الشرقية وهي تعقد هذه الورشة بالتعاون مع برنامج (واعد)، فإنها تُدرك أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال من أبناء المنطقة، بالبرامج التي يُقدمها سواء تلك المتعلقة بالتمويل أو احتضان وتطوير الأعمال.

من جهته أوضح الأصنج أن شركة أرامكو أطلقت في عام ٢٠١١ مبادرة ” واعد ” بعد إدراكها للحاجة الملحة إلى ثلاثة أمور: أولها التركيز على المشاريع ذات الصبغة التقنية والإبتكارية، حيث ستقوم بتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، مستفيدين في ذلك من خبرات أرامكو السعودية في هذا المجال، وثانيها تنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في قطاعات مختلفة وجديدة، حيث نسعى إلى المساعدة في إنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة مستدامة قابلة للتوسع، وتوفير بيئة مناسبة لروح الابتكار والإبداع، وثالثها تطوير بيئة ريادة الأعمال لتحفيز الشباب والشابات للدخول في هذا المضمار ليصبحوا ملاك مشاريع ناجحين، حيث سنوفر لهم خدمات تعمل على تعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال.

ولفت الأصنج النظر إلى أن سمات المشاريع التي يدعمها واعد هي: المشاريع المُوفِرة لعدد كبير من الفرص الوظيفية المجزية للشباب، التي تنطلق من أفكار إبداعية وابتكارية، والمشاريع المهتمة في توطين الصناعات وتقلل اعتمادنا على الواردات، والمشاريع التي تنقل المعرفة والتكنولوجيا لوطننا، والمشاريع الداعمة للمناطق النامية في المملكة، أو تلك المهتمة في التنوع الاقتصادي.

وبين الأصنج أن واعد قدم التمويل إلى ١١٤منشأة في قطاعات مختلفة مثل تقنية المعلومات ومجالات التعليم الاحترافي والصحي وغيرها من المجالات الخدمية والصناعية، وبلغ حجم هذا التمويل أكثر من ١١٢ مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت وغيرها من المنشآت التي سوف يتم تمويلها لاحقًا ستساهم إيجابًا في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشآت في توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية نوعية لشباب وشابات هذا الوطن، حيث ركزنا في بداياتنا على المنطقة الشرقية ومن ثم توسعنا إلى بقية مناطق المملكة مثل خميس مشيط، عسير، الجوف، جيزان و حائل، كما قدم البرنامج الدعم لـ ٥٠ مشروعًا صناعيًا و منشآت خدمات صناعية.

يذكر أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المُشتركة بين غرفة الشرقية ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) لأجل رفع وعي قطاع الأعمال في المنطقة بالبرامج التي يُقدمها المركز وسُبل التواصل معه.