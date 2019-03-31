والدة البارقي في ذمة الله

والدة البارقي في ذمة الله

2019/03/31
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون
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المواطن - سعيد ال هطلاء - الخبر

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أول أمس  والدة قائد مدرسة ثانوية الثقبة بالخبر الأستاذ احمد بن مريف بن علي البارقي  عن عمر ناهز٧٣ عاما بمستشفى القوات المسلحة بجده.

“المواطن” تعزي الأستاذ احمد وتسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون والتعزية موصوله من الدكتور سعد ال هداف  القحطاني.



‎تعليق واحد

  1. سلطان بن سعد

    عظم الله أجركم وغفرلميتتكم واسكنها فسيح جناته ونحن معك نشاركك عزائك في والدتك التي هي سبب في وجودك وانت تحمل الاخلاق العظيمه والسمعه الطيبه

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