والدة نجم باريس سان جيرمان : يُعاملون نجلي مثل السجين

المواطن - محمد سمعة

انتقدت فيرونيك رابيو والدة اللاعب الفرنسي أدريين رابيو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدارة النادي الباريسي بسبب تعاملها غير الإنساني مع نجلها.

ويذكر أن رابيو يعاني وذلك بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الباريسي منذ قرار تجميده لرفضه تجديد العقد مع النادي الفرنسي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات فيرونيك رابيو والتي قالت: لا أريد البكاء ولكن أدريين ليس بخير، ويمكنني تأكيد أنه يشعر بأن الأمور لا تسير بشكل جيد في باريس سان جيرمان.

وأضافت والدة رابيو: ابني يشعر كأنه سجين أو رهينة، نحن أناس متواضعون ولكن أوضاعه سيئة للغاية مع باريس سان جيرمان.

وكان رابيو رفض في يناير الماضي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان ليقرر النادي تجميد اللاعب ومنعه من ممارسة كرة القدم حتى نهاية الموسم.

ويذكر أن العديد من الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد مع رابيو في صيف 2019 مثل توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين وفريق ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.