والدتها عاملة بمدرسة.. من هي رئيسة حكومة نيوزيلندا الإنسانة

المواطن - محمود نبيل

لم يكن الموقف الإنساني الرائع الذي قامت به جاسيندا أرديرن رئيس الحكومة النيوزيلندية بعد الهجوم على مسجدين كرايستشيرش خلال الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا من المصلين، هو الأمر الوحيد الذي أثار اهتمام العالم لمعرفة من هي رئيسة الحكومة النيوزيلندية الشابة، والتي ترشحها بعض الأوساط السياسية العالمية للحصول على جائزة نوبل للسلام.

الحياة الشخصية

ولدت ارديرن في هاميلتون، نيوزيلندا، ونشأت في مورينسفيل وموروبارا، حيث كان والدها، روس أرديرن، يعمل كضابط شرطة، بينما عملت والدتها ، لوريل أرديرن كمساعدة في تقديم الطعام بالمدرسة.

درست أرديرن في كلية مورينسفيل، حيث كانت ممثلة الطلاب في مجلس أمناء الكلية، ثم التحقت بجامعة وايكاتو، وتخرجت في عام 2001 بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال السياسية والعلاقات العامة.

الحياة السياسية

أرديرن من مواليد 26 يوليو 1980، وتخرجت من جامعة وايكاتو في عام 2001، وبدأت حياتها المهنية بالعمل كباحثة في مكتب رئيس الوزراء هيلين كلارك، ثم عملت لاحقًا في المملكة المتحدة كمستشارة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتعد أرديرن هي السياسية النيوزيلندية التي تشغل منصب رئيس الوزراء الـ 40 والحالي لنيوزيلندا منذ 26 أكتوبر 2017، وقد عملت أيضًا كقائدة لحزب العمل منذ أغسطس 2017، كما كانت عضوًا في البرلمان عن الناخبين في جبل ألبرت منذ مارس 2017؛ وتم انتخابها لأول مرة في مجلس النواب في الانتخابات العامة عام 2008.

كيف عرفها العالم

من الناحية الإيديولوجية، تصف أرديرن نفسها بأنها ديمقراطية اجتماعية وتقدمية، وهو ما جعلها واحدة من الشخصيات السياسية البارزة على مستوى نيوزيلندا.

نيوزيلندا وهي إحدى البلدان المعروفة بهدوئها واستقرار أوضاعها الأمنية والسياسية، كانت شاهدة على تولي أصغر رئيسة حكومة في العالم مهام منصبها، حيث كانت جاسيندا في سن 37، عندما تقلدت منصب رئيسة الحكومة في نيوزيلندا.

ولم تتوقف جاسيندا عند هذا الحد، ولكن عرفها العالم أيضًا كثاني رئيس حكومة في العالم تضع مولودها أثناء تواجدها في منصبها كرئيسة للوزراء، وذلك عندما ولدت ابنتها في 21 يونيو 2018.