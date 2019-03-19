وزارة الإعلام تحتفي بغازي القصيبي في يوم الشعر العالمي

المواطن - الرياض

تحتفي وزارة الإعلام بيوم الشعر العالمي بحفل منوع يلتقي فيه الشعراء والمثقفون ومحبو الشعر، ويقام الاحتفال مساء يوم الخميس المقبل 14 / 7 / 1440 الموافق 21 مارس 2019 م، حيث يحتفل العالم بيوم الشعر والذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وسيحتفي المهرجان بالشاعر الدكتور غازي القصيبي بصفته الشخصية الرئيسة لهذا الاحتفال، من خلال عرض فيلم خاص عن سيرته الشخصية، وبهذه المناسبة سيتم تكريم عدد من الشعراء الذين أثروا الساحة الثقافية والشعرية وهم الشعراء: عبدالله الصيخان وبديعة كشغري ومحمد الحربي ومحمد الدميني، كما سيلقي عدد من الشعراء مقتطفات من قصائدهم وهم: د. هند المطيري ومحمد الحفظي وسعاد أبو شال وعبدالمحسن يوسف ومحمد العتيق ومحمد جابر مدخلي.

وتم الإعداد لاستقبال ما يقارب عشرين شاعراً ومؤلفاً لتوقيع كتبهم ودواوينهم في هذا اليوم، كما ستقدم فرقة التخت الشرقي مقطوعات من الموشحات الأندلسية، وسيؤدي الفنان حمزة محمد غناء لقصيدتين هما: أجل نحن الحجاز وقصيدة لورا، الحفل أيضاً يشتمل على معرض تشكيلي يشارك به عدد من نجوم الفن التشكيلي وهم ناصر الموسى، هدى العمر، نجلاء السليم، راضي جودة، اسعد السعود وبقصائد الشاعر الدكتور غازي القصيبي سيتم استقبال الجمهور بأداء شعري حر يجسده ممثلون من فرقة مسرح الشباب من إخراج المنذر النغيص.

ولقد أكد الأستاذ عبدالله بن حسن الكناني المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بان الوزارة تسعى لمشاركة العالم هذه المناسبة الدولية باعتبار الشعر أحد روافد الثقافة ومعين هوية المجتمعات ومقياس نبضها وحياتها الثقافية، داعياً الجمهور للحضور والاستمتاع بما في هذا الاحتفال من ثراء وتنوع، من جانبه قال المشرف على الأمسيات والتكريم الأديب والكاتب الأستاذ/ خالد اليوسف أن هذه الاحتفالية هي امتداد طبيعي للبرامج التي تحتفي بالشعر والمثقفين راجياً أن تحقق الأهداف التي تسعى إليها.

الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال سيبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء بإلقاء الشعر والمعرض التشكيلي وتوقيع الكتب، بينما يبدأ الحفل الرسمي عند الساعة الثامنة مساء وذلك على قاعة فندق مداريم كراون في القاعة الكبرى بوابة رقم 10.