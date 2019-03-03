الصحة تعلن عن 4900 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني توفر 4916 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء بجميع مناطق المملكة (الكادر الصحي).

وأوضحت وزارة الصحة، أن التقديم يبدأ بمشيئة الله تعالى اليوم الأحد بتاريخ 1440/06/26هـ، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– أخصائي تغذية علاجية رجال.

– أخصائي تمريض غير طبيب.

– أخصائي تمريض – أنثى.

– تمريض عناية مركزة أطفال.

– تمريض عناية – حديثي الولادة.

– تمريض عناية حديثي الولادة.

– معلوماتية صحية نساء.

– أخصائية تمريض قلب.

– أخصائي علاج نطق.

– أخصائي نطق وسمع.

– أخصائية سمعيات.

– أخصائية معالجه نطق نساء.

– المختبرات / أمراض سريرية.

– أخصائي أطراف صناعية رجال.

– مقيم النساء والولادة – أنثى.

– أخصائية أشعة نساء غير طبيب.

– أخصائي أشعة رجال غير طبيب.

– مقيم النساء والولادة.

– جراحة الأوعية الدموية.

– مقيم جراحة التجميل.

– إسعاف وطب طوارئ رجال.

– جراحة المخ والأعصاب.

– أخصائي أجهزة طبية نساء.

– جراحة المسالك البولية.

– أخصائي أجهزة طبية.

– أخصائي أجهزة طبية رجال.

– مقيم جراحة أطفال.

– مقيم جراحة قلب.

– مقيم الباطنة – غدد صماء – ذكر.

– مقيم طب الأسرة.

– مقيم الباطنة – غدد صماء – أنثى.

– مقيم طب الأعصاب.

– الباطنة – عناية مركزة – ذكر.

– مقيم طب وجراحة العظام.

– الباطنة – عناية مركزة – أنثى.

– مقيم طب وجراحة العيون.

– مقيم الباطنة – صدرية – أنثى.

– طبيب مقيم عام – أنثى.

– طبيب مقيم عام – ذكر.

– طبيب مقيم عام – أنثى.

– مقيم حديثي الولادة – أنثى.

– مقيم مختبر – ذكر.

– مقيم مختبر.

– مقيم مكافحة العدوى.

– مقيم أورام.

– مقيم الباطنة العامة – ذكر.

– مقيم الباطنة العامة – أنثى.

– أخصائي علاج طبيعي رجال.

– أخصائية تخدير نساء غير طبيب.

– أخصائي تمريض رجال غير طبيب.

– أخصائية تمريض نساء غير طبيب.

– أخصائي علاج تنفسي نساء.

– أخصائي مختبر رجال.

– أخصائية مختبر نساء غير طبيب.

– أخصائي مختبر رجال غير طبيب.

– أخصائية علاج طبيعي نساء.

– أخصائي علاج نووي رجال.

– طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي.

– مقيم الباطنة – جهاز هضمي.

– طبيب مقيم الباطنة / أورام.

– مقيم الأنف والأذن والحنجرة.

– مقيم الأمراض الجلدية.

– مقيم الأطفال / قلب.

– مقيم الأطفال عناية مركزة.

– مقيم الأطفال عناية مركزة.

– مقيم الأطفال – عناية مركزة.

– مقيم أطفال – حديثي ولادة.

– مقيم الأطفال حديثي الولادة.

– مقيم أطفال – حديثي الولادة.

– طبيب مقيم الأطفال – جراحة.

– طبيب مقيم الأطفال – أنثى.

– طبيب مقيم الأطفال – ذكر.

– طبيب.

– فني مختبر – سحب دم.

– فني مختبر – سحب دم – أنثى.

– فني تعقيم.

– فني تعقيم – أنثى.

– أخصائي علاج تنفسي رجال.

– أخصائي مختبر نساء غير طبيب.

– أخصائي تخدير رجال غير طبيب.

– أخصائي معالجه نطق رجال.

– أخصائي معالجه سمع نساء.

– أخصائي معالجه سمع رجال.

– أخصائي قبالة نساء غير طبيب.

– أخصائي فيزياء طبية نساء.

– مقيم الباطنة/قلب.

– أخصائي فيزياء طبية رجال.

– مقيم الباطنة/كلى.

– أخصائي عمليات رجال.

– مقيم التأهيل الطبي.

– أخصائي علاج وظيفي نساء.

– أخصائي علاج وظيفي رجال.

– مقيم التخدير.

– أخصائي جودة صحية نساء.

– مقيم الجراحة العامة.

– أخصائي تغذية علاجية نساء.

– مقيم الرعاية المنزلية.

– أخصائي تغذيه رجال غير طبيب.

– أخصائية تصوير طبقي نساء.

– مقيم الطب النفسي.

– أخصائي تصوير طبقي رجال.

– أخصائي تثقيف صحي نساء.

– مقيم الطوارئ.

– أخصائي تثقيف صحي رجال.

– أخصائية بصريات نساء.

– إسعاف وطب طوارئ نساء.

– تمريض غير طبيب عناية مركزة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى بتاريخ 1440/06/26هـ.

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).